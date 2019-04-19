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В Дружковке назначен новый руководитель отделения полиции. Новости

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В Дружковке назначен новый руководитель отделения полиции

19.04.19 20:58dnews.dn.uaНовости

Михаил Сандросян. Фото: ГУ НП в Донецкой области

Временно исполняющим обязанности начальника Дружковского отделения полиции стал полковник полиции Михаила Сандросян, который до этого руководил криминальной полицией Мариуполя. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Нового руководителя отделения полиции представил личному составу начальник Краматорского отдела полиции Василий Поштак.

Полковник полиции Михаил Сандросян работает в органах внутренних дел с 1993 года и имеет большой опыт в работе и на руководящих должностях.

Новому руководителю поставлена ​​задача поддерживать слаженную работу подразделения и укрепить оперативную обстановку на территории обслуживания.

Новоназначенный руководитель провел оперативное совещание с подчиненным составом. Каждому из присутствующих были поставлены четкие задачи, требования и сроки на их выполнение.

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