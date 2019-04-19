В Дружковке назначен новый руководитель отделения полиции. Новости

Временно исполняющим обязанности начальника Дружковского отделения полиции стал полковник полиции Михаила Сандросян, который до этого руководил криминальной полицией Мариуполя. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Нового руководителя отделения полиции представил личному составу начальник Краматорского отдела полиции Василий Поштак.

Полковник полиции Михаил Сандросян работает в органах внутренних дел с 1993 года и имеет большой опыт в работе и на руководящих должностях.

Новому руководителю поставлена ​​задача поддерживать слаженную работу подразделения и укрепить оперативную обстановку на территории обслуживания.

Новоназначенный руководитель провел оперативное совещание с подчиненным составом. Каждому из присутствующих были поставлены четкие задачи, требования и сроки на их выполнение.