В Мариуполе педагоги учились разрабатывать уроки с гендерно-чувствительным подходом. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) впервые прошел двухдневный хакатон для учителей на тему «STEM-урок: методические подходы и гендерные стереотипы». В нем приняли участие 7 команд, которые объединили 40 педагогов из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. ОБ этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.

Инициаторами мероприятия стали Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности» и Фонд ООН в области народонаселения в Украине при поддержке Правительства Эстонии и Института модернизации содержания образования.

По словам организаторов, девочки и мальчики имеют равные возможности в овладении STEM-предметов и профессий, и здесь не должно быть никаких стереотипов. Учитывая это, цель хакатонов – совместная разработка проектов и методик, которые помогут проверять STEM-уроки на наличие гендерных стереотипов и найти инновационные решения по созданию условий, способствующих заинтересованности учащейся молодежи выбором STEM-профессий.

В течение двух дней учителя получили опыт неформального образования, узнали от новаторов-педагогов о том, как изменить подходы к преподаванию STEM-предметов, овладели методами для повышения интереса молодежи к STEM с помощью дизайн-мышления. А также приобрели практический опыт работы в группах по разработке проектов с гендерно-чувствительным подходом.

«Это уникальный формат. В рамках хакатонов учителя разрабатывают и представляют инновационные решения по внедрению гендерно-чувствительного подхода к STEM-уроков: по физике, химии, биологии, математике, информатике, географии. Это означает, что в своих занятиях они ориентируются и на мальчиков, и на девочек, учитывают их интересы », – объясняет руководитель Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» Марина Сапрыкина.

По завершению презентации проектов отметили лучшие команды.