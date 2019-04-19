Религиозные праздники не внесут изменений в график голосования, – ЦИК. Новости

Голосование на выборах Президента Украины 21 апреля будет проведено исключительно с 8:00 утра и до 20 часов вечера, несмотря на то, что в этот день будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

«21 апреля – это не только день повторного голосования за Президента Украины. В нашей стране в этот день также будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников. Тем не менее, согласно статье 75 Закона "О выборах Президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8:00 утра и до 20 часов вечера», – отметила глава ЦИК.

Слипачук призвала учесть это «при планировании дня, чтобы успеть проголосовать».

«Если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеупомянутого Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования. Избиратели, которые на 20 часов пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь», – уточнила Слипачук.

По словам главы ЦИК, однако, следует помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования. Это определено частью 3 статьи 76 Закона. После закрытия участка избирательная комиссия имеет определенные обязанности по проведению заседания и осуществления подсчета голосов.

Ранее сообщалось, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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