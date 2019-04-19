Грозит пожизненное: На Донетчине будут судить мужчину, застрелившего подростка. Новости

В Донецкой области будут судить жителя Волновахского района, который застрелил из охотничьего ружья 15-летнего парня. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области направлен в суд обвинительный акт по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК Украины в отношении жителя с. Рыбинское Волновахского района, который устроил беспорядочную стрельбу со смертельным исходом для одного из местных юношей», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 8 декабря 2018 года, 35-летний мужчина, возвращаясь в автомобиле с охоты и будучи навеселе, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья через окно авто. Из-за хаотичной стрельбы пострадал 15-летний подросток, который в то время находился на улице в компании друзей. Юноша получил множественные огнестрельные ранения поясничной области и бедра, с проникновением в брюшную полость и мягкие ткани в районе позвоночника. В тяжелом состоянии парня доставили в городскую больницу, где он скончался от полученных ранений.

«Волновахский районный суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, с чем категорически не согласилась прокуратура Донецкой области и в апелляционном суде добилась для злоумышленника содержания под стражей», – отметили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование завершено. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику за совершенное преступление – 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.