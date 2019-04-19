В Донецкой области у линии разграничения разбился БПЛА ОБСЕ. Новости

В 20:45 18 апреля команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия для осуществления полета над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами Донецкой области. В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи Угледара (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА потерял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Мимсии.

Действие радиопомех продолжалась до 02:35, когда команда Миссии потеряла контроль над БПЛА, пытаясь направить аппарат к наземной станции контроля полетов неподалеку от Степановки (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка).

По оценке СММ, БПЛА разбился в 02:36 в районе к западу от Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и к северо-востоку от Новгородского (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка).

«Сейчас слишком рано делать выводы о причинах инцидента. Район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен. Днем 19 апреля погодные условия не позволили осуществить полет БПЛА среднего радиуса действия. Миссия принимает неотложные меры для установления местоположения БПЛА дальнего радиуса действия и сообщит о полученных результатах», – говорится в сообщении и дополняется, что «помехи могли создаваться в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».