В Краматорске зафиксировано 24 случая заболеваемости корью: Все больные не были привиты. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) зарегистрировано 24 случая заболевания корью – у 6 детей, в том числе учащихся школ и ребенка 2017 года рождения и 18 взрослых. Все больные не привиты против кори. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба горсовета Краматорска.

Сообщается, что это данные отдела здравоохранения и Краматорского филиала Донецкого областного лабораторного центра МЗ Украины, лабораторные исследования продолжаются. «Больные госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня в городском отделе здравоохранения проведено заседание "Оперативного штаба относительно контроля за эпидемической ситуацией по кори в городе Краматорске", определен план первоочередных мероприятий», – говорится в сообщении.

Уточняется, что департамент здравоохранения Донецкой ОГА в ближайшее время передаст городу дополнительные дозы вакцины против кори для иммунизации жителей, попавших в зону риска (медицинские работники, педагоги и лица, контактировавшие с больными).