Жительница Лисичанска проведет 6 лет за решеткой за продажу девушек. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) суд приговорил местную жительницу к 6 годам заключения за вербовку и попытку продажи двух девушек для сексуальной эксплуатации. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в суде первой инстанции в уголовном производстве в отношении ранее судимой 48-летней жительницы города Лисичанска, которая занималась торговлей людьми», – сказано в сообщении.

Во время судебного разбирательства доказано, что женщина добровольно согласилась на предложение искать девушек для занятия проституцией. По договоренности она должна была получать 400 долл. за каждую завербованную и переданную девушку.

В течение апреля-мая 2016 года женщина завербовала двух девушек, в том числе несовершеннолетнюю, для сексуальной эксплуатации в городе Москве Российской Федерации.

При попытке переправить завербованных через государственную границу в РФ злоумышленница была задержана правоохранителями.

Правонарушительнице инкриминировалось совершение преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек, а также вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица, совершенное в отношении несовершеннолетнего и нескольких человек).

Лисичанский городской суд признал женщину виновной и приговорили к 6 годам лишения свободы.