Председатель ОБСЕ призвал заключить «Пасхальное перемирие». Новости

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу неспособности во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 апреля достичь консенсуса по объявлению «Пасхального перемирия». Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Каждый день население на Востоке Украины страдает от тяжелых условий жизни. Это обязательство сторон – обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации», – заявил Лайчак.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул насущную необходимость «не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня».

Лайчак призвал стороны продолжать обсуждение с целью достижения и сохранения обязательства прекратить огонь.

Как сообщалось ранее, РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник.