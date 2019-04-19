Дебаты на «Общественном»: В студии сообщили, что среди присутствующих есть террорист. Новости

Во время подготовки к дебатам кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в студии «Общественного» сегодня, 19 апреля, сообщили о присутствии в студии человека, который готовит террористический акт. Об этом сообщила ведущая дебатов Мирослава Барчук в прямом эфире.

«В зале присутствует человек, который может осуществить террористический акт, меня попросили это озвучить», – сказала ведущая.

При этом она предложила всем, кто боится, покинуть студию. Информацию о возможном теракте ей сообщили помощники, которым правоохранители сообщили о звонке на линию «102» от того, кто, вероятно, готовит покушение на президента.

«Я останусь», – сказал Петр Порошенко, начав отвечать на вопросы не от ведущих, а на вопросы, поступившие в студию.

Он также выразил сожаление в том, что его оппонент Владимир Зеленский не приехал в студию.