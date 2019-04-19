В России дебаты кандидатов в президенты Украины показывали 7 каналов. Новости

В России дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, кроме телеканалов RT Russia и ТК «Дождь», транслируют еще пять российских телеканалов. Об этом сообщил читатель из России, пишет «Детектор медиа».

«Не только "Дождь" и "Настоящее время" транслируют дебаты. "МИР 24" и РБК. А также "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" переключаются между трансляцией и дискуссиями в своих программах. В поясных версиях "Первого канала": "Россия 1" и НТВ для Урала идет обычная сетка, когда политическое шоу завершилось», – написал читатель.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 апреля, в 19:00, на НСК «Олимпийский» прошли дебаты действующего президента Петра Порошенко с шоуменом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Дебаты проходили в формате шоу. Также сообщалось, что во время подготовки к дебатам кандидатов в президенты в студии «Общественного» сегодня, 19 апреля, сообщили о присутствии в студии человека, который готовит террористический акт. При этом Петр Порошенко остался в студии, а Владимир Зеленский не приехал в студию «Общественного».