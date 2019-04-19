Какие регионы Украины выбирают для жизни переселенцы: Динамика миграции (Инфографика). Новости

В Украине по состоянию на апрель этого года насчитывается 1 млн 329 тыс. 730 переселенцев. Больше всего внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) живет в Донецкой, Луганской областях и в Киеве. При этом, количество зарегистрированных переселенцев снова уменьшилась – на 182 тыс. 573 человека, передает «Слово і Діло».

Так, наибольшее количечтво переселенцев жмвет в Донецкой области – 481 тыс. 955 человек, Луганской области – 264 тыс. 973, а также в Киеве – 137 тыс. 670. В западных областях страны внутренне перемещенных лиц не так много: почти 9,5 тыс. во Львовской области и менее 2 тыс. – в Тернопольской.

Количество зарегистрированных переселенцев на начало апреля снизилась на 182 тыс. 573 человека. Активно с регистрации снимались в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. А в Черниговской и Херсонской областях количество зарегистрированных переселенцев, наоборот, возросло. Что касается переселенцах из аннексированного Крыму, то больше всего их зарегистрировалось в Киеве, Киевской и Херсонской областях, а меньше всего – в Луганской области.

В Течение марта этого года государство предоставило переселенцам 255,9 млн грн материальной помощи для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. В марте прошлого года эта сумма составляла 251,2 млн грн.

Инфографика: «Слово і Діло»