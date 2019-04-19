Решение суда не помогает: На Донетчине переселенцам не удается вернуть долги по пенсиям (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) вернуть пенсионную задолженность переселенцам не удается. Даже если правосудие на их стороне. Люди годами ждут выплат. Большинство отчаялись и прекратили борьбу. Однако, юристы говорят, что шансы получить деньги есть.

По словам переселенки из Донецка Натальи, сейчас она пенсию получает. Однако, «замороженные» с 2014-го года выплаты пришлось отстаивать в суде. Дело выиграла, но Пенсионный фонд это решение не выполняет.

«Решение лежит в Пенсионного фонда и все. Суд постановил – выплатить. Но нам не выплачивают ничего. У них, наверное, нет средств», – говорит Наталья.

Однако, в Пенсионном фонде уверяют, что деньги есть и задолженность выплатят в полном объеме. Но позже. Когда правительство примет соответствующие нормативные акты.

«Долги учитывают на счетах Пенсионного фонда. Они никуда не деваются и когда будет принято постановление, мы обязательно их выплатим. Мы ждем постановление Кабинета Министров. А когда оно будет я не могу ответить», – прокомментировала начальник Покровского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Неля Аржавитина.

Такие случаи нередки. Юристы говорят, если переселенцам не платят средства, назначенные судом, надо обратиться к государственным исполнителям. Чтобы взыскали принудительно.

«Даст ли это результат, надо смотреть для каждого отдельного дела. Если Пенсионный фонд не исполняет решение суда, даже после открытия исполнительного производства, исполнитель может передать данное дело в органы милиции. И рекомендуем пенсионерам обращаться с письменным обращением на сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека», – пояснил адвокат Руслан Рамазанов.

Дело это хлопотное. Однако, юристы советуют не прекращать борьбу. Но дождутся ли старенькие переселенцы обещанных выплат, никто не знает.

Источник: ТК «Донбасс»