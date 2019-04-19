Не урок, а игра: В Мариуполе работает единственная в регионе школа-интернат для особых деток (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) работает единственная в области специальная школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас здесь обучаются около 150 ребят.

В школе занимаются дети с нарушениями речи. Занятия проводит учитель-логопед Юлия. Воспитанникам от 3 до 7 лет. Для них вместо урока – игра. Вместо учебников – зеркало. Некоторые вскоре пойдут в обычную школу. Об этом мечтает и четвероклассница Диана, которая имеет инвалидность с детства, ей трудно разговаривать.

Девочка вместе с друзьями подготовила работы к выставке «Пасхальный вернисаж». Поделки создавали вместе с родителями и учителями.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе эта школа-интернат осталась единственной на весь регион. Сейчас здесь обучается около 150 детей. Кто-то приходит только на занятия, а другие остаются и на выходные. Благодаря совместной работе, есть хорошие результаты.

«Есть семьи, в которых не обращают внимания на то, что их ребенок не слышит. И только при поступлении в школу, когда нужно пройти комиссию, решают проблему», – говорит учитель-дефектолог Мария Мавроди.

Кроме этого, малышей здесь воспитывают патриотами и учат быть добрыми и справедливыми.

«Уважаем традиции и здесь проводим уроки украиноведения. Многие воспитатели готовят материалы для таких уроков», – рассказывает заместитель директора школы-интерната № 21 Людмила Казорина.

Источник: ТК «Сигма»