В Украине завтра наступит «день тишины»: Что запрещено . Новости

В Украине завтра, 20 апреля, «день тишины» перед днем повторного голосования на выборах президента страны в воскресенье, 21 апреля, пишет «Телеграф».

Согласно закону Украины о выборах президента, в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение предвыборных листовок, расклейка предвыборных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы.

Первыми в день повторного голосования участки откроются в Австралии (г. Канберра) – в 01.00 по киевскому времени, а последние – в США (г. Сан-Франциско) – в 18.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.