В «Опоре» заявили о необходимости реформы процедуры изменения места голосования. Новости

Процедуру с изменением места голосования без изменения прописки нужно совершенствовать. Об этом во время пресс-конференции по итогам наблюдения рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает «УНН».

«Мы считаем, что нужно совершенствовать процедуру и той категории граждан, которая проживает не по месту регистрации, дать возможность изменить избирательный адрес на постоянной основе и не обращаться то накануне каждого тура голосования или президентских выборов, то накануне парламентских выборов», – отметила Айвазовская.

Добавим, что по словам главы сети, гражданам, которые на временной основе находятся в других населенных пунктах, в частности на парламентских или президентских выборах, необходимо будет оставить действующую процедуру, тем не менее, усовершенствовав форму представления, для того, чтобы граждане не теряли лишнее время.

Также, по словам Айвазовской, нужно, чтобы заявления в отделы ведения реестра подавали электронным способом. Ведь отделы не имеют достаточного количества работников для оперативной работы с тысячами обращений в течение суток.