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Временное жилье для ВПЛ и техника для ЦПАУ: Тука рассказал о выделении субвенций. Новости

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Луганская область

Временное жилье для ВПЛ и техника для ЦПАУ: Тука рассказал о выделении субвенций

19.04.19 23:34dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Северодонецк, Звановка (Луганская обл.), Констаниновка и Курахово (Донецкая обл.) получат финансирование на приобретение оборудования для Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 19 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МинВОТ Украины Георгий Тука.

«Состоялось заседание комиссии по распределению субвенции», – пишет Тука.

По его информации, на приобретение оборудования для ЦПАУ средства выделены: Северодонецку, Звановке,  Константиновке, Курахово (с замечаниями).

Также на приобретение жилья для временного проживания ВПЛ средства выделены:

  • Приморский городской совет Запорожской области (жилой дом);
  • Словянский городской совет Донецкой области (10 двухкомнатных квартир);
  •  Гуляйпольский городской совет Запорожской области (1 квартира)
  • Криворожский городской совет (капитальный ремонт дома на 44 квартиры)
  • Бердянский городской совет (2 трехкомнатные квартиры)
  • Ефремовская сельсовет Первомайского района Харьковской области (12 квартир)
  • Мариуполь (51 квартира).

Тука также уточнил, что ряд предложений отклонено «в связи с несоблюдением требований предоставления субвенции (превышение допустимых норм стоимости, отсутствие проектно-сметной документации, отсутствие пропорционального финансирования)».

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