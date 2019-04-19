Временное жилье для ВПЛ и техника для ЦПАУ: Тука рассказал о выделении субвенций. Новости

Северодонецк, Звановка (Луганская обл.), Констаниновка и Курахово (Донецкая обл.) получат финансирование на приобретение оборудования для Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 19 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МинВОТ Украины Георгий Тука.
«Состоялось заседание комиссии по распределению субвенции», – пишет Тука.
По его информации, на приобретение оборудования для ЦПАУ средства выделены: Северодонецку, Звановке, Константиновке, Курахово (с замечаниями).
Также на приобретение жилья для временного проживания ВПЛ средства выделены:
- Приморский городской совет Запорожской области (жилой дом);
- Словянский городской совет Донецкой области (10 двухкомнатных квартир);
- Гуляйпольский городской совет Запорожской области (1 квартира)
- Криворожский городской совет (капитальный ремонт дома на 44 квартиры)
- Бердянский городской совет (2 трехкомнатные квартиры)
- Ефремовская сельсовет Первомайского района Харьковской области (12 квартир)
- Мариуполь (51 квартира).
Тука также уточнил, что ряд предложений отклонено «в связи с несоблюдением требований предоставления субвенции (превышение допустимых норм стоимости, отсутствие проектно-сметной документации, отсутствие пропорционального финансирования)».
Комментарии