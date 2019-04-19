Временное жилье для ВПЛ и техника для ЦПАУ: Тука рассказал о выделении субвенций. Новости

Северодонецк, Звановка (Луганская обл.), Констаниновка и Курахово (Донецкая обл.) получат финансирование на приобретение оборудования для Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 19 апреля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МинВОТ Украины Георгий Тука.

«Состоялось заседание комиссии по распределению субвенции», – пишет Тука.

По его информации, на приобретение оборудования для ЦПАУ средства выделены: Северодонецку, Звановке, Константиновке, Курахово (с замечаниями).

Также на приобретение жилья для временного проживания ВПЛ средства выделены:

Приморский городской совет Запорожской области (жилой дом);

Словянский городской совет Донецкой области (10 двухкомнатных квартир);

Гуляйпольский городской совет Запорожской области (1 квартира)

Криворожский городской совет (капитальный ремонт дома на 44 квартиры)

Бердянский городской совет (2 трехкомнатные квартиры)

Ефремовская сельсовет Первомайского района Харьковской области (12 квартир)

Мариуполь (51 квартира).

Тука также уточнил, что ряд предложений отклонено «в связи с несоблюдением требований предоставления субвенции (превышение допустимых норм стоимости, отсутствие проектно-сметной документации, отсутствие пропорционального финансирования)».