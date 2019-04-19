С начала войны на Донбассе возвращено 3 270 украинских пленных и заложников, – Порошенко. Новости

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украинского государства были освобождены свыше 3 270 украинских заложников, пленных и политических заключенных. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в студии « Общественного телевидения » после завершения дебатов с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским на НСК « Олимпийский » , пишет « Интерфакс – Украина ».

« С начала войны, с 2014 года мы вернули домой более 3 270 наших пленных, заложников и политических заключенных » , - сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что ключ к освобождению остальных украинских заложников, как и к ключи от мира на украинских землях в целом находятся « не в Киеве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне, а в Москве » .

Глава государства также отметил, что власти РФ с декабря 2017 года прекратили возвращение и обмен удерживаемых украинских пленных, заложников и политических узников.