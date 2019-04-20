Сводка из зоны ООС за 19 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. НВФ также обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял позиции ВСУ:

дважды из минометов калибра 120 мм в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное;

из минометов калибра 82 мм у населенного пункта Пищевик;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Лебединское;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

трижды из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Авдеевка, Оптыное и Новоселовка Вторая.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм у села Золотое-4;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Майорск.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

В «ЛНР» заявили о пяти нарушениях режима тишины за минувшие сутки. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций у Ленинского, Донецка (Терминал), Васильевки, Верхнешироковского (Октябрь). Применялись АГС, минометы 152 мм, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате обстрела Донецка зафиксировано возгорание дома по адресу ул. Рабфаковская, 69.