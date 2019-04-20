НВФ ограничивают движение патрулей ОБСЕ и глушат БПЛА. Новости

Деятельность по мониторингу и свобода передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ остается ограниченной из-за угроз в области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, во время патрулирования в Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) член незаконных вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район и отказал в проезде далее в северном направлении.

На восточной окраине Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка), двое вооруженных членов незаконных вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, ссылаясь на «проведение в этом районе комплекса мероприятий по безопасности».

На южной окраине Ясное (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), трое членов незаконных вооруженных формирований (один был вооружен) отказали патрулю Миссии в проезде к населенному пункту, сославшись на «соображения безопасности».

На блокпосте незаконных вооруженных формирований примерно в 6 км к северу от пункта пропуска на границе около Леоново (быв. Червоный Жовтень; неподконтрольный правительству, 82 км к югу от Луганска) член незаконных вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде к пункту пропуска на границе, ссылаясь на «наличие неразорвавшихся боеприпасов» и на необходимость получения «предварительного разрешения» для проезда туда.

Кроме того, не осуществив сплошное разминирование и извлечение неразорвавшихся боеприпасов, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе к трем участкам разведения, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц.

Также патрулалям Мисии мешали в проезде, задерживали на некоторое время и глушили сигнал БПЛА.

На блокпосте вблизи Верхнешироковского (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований остановил патруль Миссии и задержал его примерно на 90 минут, прежде чем разрешить патрулю проехать через блокпост далее в восточном направлении, сославшись на «приказы командира» и «проведение работ по разминированию».

16 апреля, пролетая над районами вблизи Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), Есауловки (неподконтрольный правительству, 61 км к югу от Луганска) и Мироновского (подконтрольный правительству, 62 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал обоих GPS-модулей, по оценке, в результате глушения.