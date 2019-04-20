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Ситуация в пунктах пропуска утром 20 апреля: Проезда ожидали 200 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 20 апреля: Проезда ожидали 200 авто

ДН

20.04.19 09:45dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 20 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 апреля через КПВВ последовало 45 тыс. человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 10720 человек и 1245 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 9755 человек и 1630 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8585 человек и 1435 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 4870 человек и 1075 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 11045 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 20/40; 
  • «Марьинка» – 0/60; 
  • «Новотроицкое» – 10/30; 
  • «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Марьинка»:

  • Egorusha: «5:20. Каргил. Общая от моста. Льгота – 25. Но впереди уже решалы оставили карманы и начинается возня перед постом»;
  • Egorusha: «9:02. На нулевом украинском около 200 человек».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Andriy: «7:20. Еленовка в Мариуполь на 6:10 до 3 туалета. Троя в Донецк машин 40»;
  • Татьяна: «7:28. 40 машин льгота, основная до поворота»;
  • Kateryna: «8:31. Еленовка в Украину 70-80».

КПВВ «Гнутово»:

  • Руслан: «7:16. На Гнутово до конца камышей, движение очень шустрое»;
  • Роман: «8:35. Сейчас, на Гнутово, в сторону днр стоит 14, пропускают хорошо».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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