КПВВ «Станица Луганская»: В очереди стоят до 500 человек. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают фиксировать длинные очереди на КПВВ «Станица Луганская». ОБ этом говорится в отчете Миссии.

Так, в день мониторинга в 12:35 на блокпосте Вооруженных сил Украины, расположенном к северу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда Миссии видела около 500 человек, ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. В 13:30 на том же блокпосте команда СММ видела около 400 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении. В 12:30 на блокпосте незаконных вооруженных формирований, расположенном к югу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели около 40 человек, ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также около 20 человек в противоположном направлении.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине заявили, что пересечение линии разграничения в Луганской области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» для пожилых людей является тяжелым и изнурительным процессом.

Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».

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