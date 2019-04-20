Полицейские задержали разведчика «ЛНР». Новости

На блокпосту «Петропавловка» Станично-Луганского района (Луганская обл.) бойцы батальона патрульной службы особого назначения «Луганск-1» с участием сотрудников СБУ, в ходе проверки документов пассажиров автобуса, был обнаружен и задержан 46-летний мужчина. По базам данных он числился, как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2015 проходил службу в разведывательном взводе незаконного вооруженного формирования, которое дислоцировалось в городе Ровеньки Луганской области.

По словам задержанного, он ехал на территорию Украины для восстановления утерянного паспорта. А на составе незаконного вооруженного формирования он выполнял задачи по сопровождению контрабандных грузов.

Сейчас задержанный передан в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.