Осуществить мечту при помощи 3D-принтера: UNICEF помогает детям из прифронтовых сел (Фото). Новости

В университете Даля в Северодонецке (Луганская обл.) есть кабинет (мастерская FabLab), куда можно прийти с идеей – и напечатать ее на 3D-принтере. Об этом сообщает UNICEF Ukraine.

«Эту лабораторию посетил и Влад. Ему не надо подробных инструкций – пока другие составляют детали вместе, он уже думает о том, как можно модернизировать изделие дома, в родном селе Валашском, неподалеку райцентра – Станицы Луганской», – говорится в сообщении.

«Можно, скажем, сделать освещение внутри – чтобы лампочка автоматически включалась, когда ящик открывают, и выключалась – когда закрывают», – развивает идею Влад.

За последние три года парень ни разу не выезжал за пределы села. Родители просто не могут себе позволить такие расходы.

Влад – практик и очень любит мастерить. Наибольшая его поделка – это мопед из бензопилы В основном ко всему доходит сам – иногда помогает папа, еще что-то подглядывает в интернете.

Парень мечтает вступить в большом городе в университет и выучиться на инженера.

Еженедельно при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европейского Союза в FabLab на целый день приезжают десятки школьников из отдаленных сел Луганской области. Проект осуществляет международная организация.

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