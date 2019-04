Волкер заверил в намерениях поддерживать Украину в восстановлении границ. Новости

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о намерении долгосрочной поддержки Украины.

«Накануне выборов в воскресенье я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными», – написал он в Twitter.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL