В «ЛНР» четверо человек отравились угарным газом. Новости

Из-за отравления угарным газом на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в поселках Рафаиловка и Червонопартизанск погибли 4 человека. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

В поселке Рафаиловка Антрацитовского района в доме №4 по улице Лермонтова погибли два пенсионера. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения отравились угарным газом.

В поселке Червонопартизанск города Свердловск по улице Шевченко в результате отравления угарным газом погибли женщина 1938 года рождения и мужчина 1943 года рождения. Отравление произошло также из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи на твердом топливе.