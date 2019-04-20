Как восстанавливают психбольницу в Семеновке (Фото). Новости

Продолжаются работы по строительству главного корпуса областной психиатрической больницы в Славянске. Об этом сегодня, 20 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, в прошлом году на этот объект направили 37 млн ​​698 тыс гривен (из них 26 млн 388 тыс – средства Государственного фонда регионального развития, 11 млн 309 тыс грн – областного бюджета).

В этом году объем капитальных вложений составит 148 млн 063 тыс грн из государственного и 44 млн 418 тыс гривен из областного бюджета.

«Областная психиатрическая больница Славянск была основана в 1958 году. Она расположена в поселке Семеновка города Славянска на участке площадью 11,5 га. В 2014 году в больнице функционировали 6 лечебных и 4 хозяйственные корпуса. Во время активных боевых действий, которые продолжались с апреля по июль 2014 года, два корпуса были полностью разрушены, 4 – существенно повреждены. На сегодня полностью восстановлены психотуберкулезное и детское отделения», – написал Куць.