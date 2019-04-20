В ОПОРЕ рассказали о нарушениях перед вторым туром. Новости

Наблюдатели не зафиксировали системных нарушений законодательства накануне второго тура выборов президента. Об этом говорится в отчете сети ОПОРА.

«Наблюдатели гражданской сети ОПОРА не зафиксировали системных нарушений избирательного законодательства накануне повторного голосования на очередных выборах президента Украины», – говорится в отчете.

По данным ОПОРЫ, на количество нарушений избирательного законодательства повлияла низкая интенсивность предвыборной кампании в регионах Украины и на уровне территориальных громад.

Отмечается, что на региональном уровне кандидаты в президенты не проводили активной избирательной кампании, а их местные структуры ограничивались выполнением организационных задач и распространением материалов предвыборной агитации.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко не совершали поездок в другие области Украины, ограничиваясь коммуникацией с избирателями с помощью медиа и социальных сетей. Такая практика, с одной стороны, по мнению экспертов, отражает попытки кандидатов охватить большее количество избирателей своими сообщениями, а с другой, избиратели не имели практической возможности взаимодействовать с кандидатами путем участия во встречах с ними, митингах и других массовых мероприятиях.

«По сравнению с предыдущим этапом избирательного процесса, уменьшилась и активность известных сторонников (вип-агитаторов) кандидатов на пост президента Украины. Петр Порошенко в апреле лидировал по интенсивности использования различных форм агитации», – отметили в ОПОРЕ.

Также в отчете отмечено, что особенностью периода между первым и вторым турами голосования стало проведение негативных агитационных кампаний против кандидатов на должность президента. Как отмечали наблюдатели организации, массовая контрагитация нередко была анонимной, а источники финансирования такой активности не были прозрачными.

В то же время злоупотребление административными ресурсами во время выборов, по оценкам экспертов, не стали весомым фактором предвыборной агитации, но ряду должностных лиц и органам власти не удалось обеспечить политическую нейтральность.