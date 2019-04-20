Ситуация в пунктах пропуска днем 20 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 20 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Mariya: «10:54. На выезд из Горловки в сторону Украины перед первым шлагбаумом машин не много (до 10). Что перед основным – не знаю».
КПВВ «Марьинка»:
- Nata777: «10:00. Стоим на Марьинке в основной – 13, за нами еще 6 машин. В Донецк»;
- Nata777: «11:57. Каргил в Донецк. Приехали из Марьинки в 11:15. Стоим в общей очереди на седьмом столбе (между столбами 6-7 машин). Где-то 50. Из Донецка едет мало машин, бусы в основном. Не знаю, что там. Может, плохо пропускают. Сейчас один столб прошли. Считать количество машин не ходила. На Марьинке были в 10 часов. Когда проедем напишу. Льготы я еще не видела, но есть и едет»;
- Vitalii: «13:12. Льготы почти нет. По льготе приехал 12:15, заехал в 12:45. Сейчас стою перед Украиной. Основная до моста на Каргиле;
- Александр: «13:19. На Каргиле стоим в Донецк с 9:30. На данный момент я 16 в основной очереди. Льгота около 30-ти авто. Основную даже не видно где заканчивается».
КПВВ «Новотроицкое»:
- WILD: «10:04. Новотроицк и Еленовка на заезд в Донецк сразу на проверку»;
- Вано: «11:30. На Еленовке машин мало, всего 30. Пускают норм, в 2 ряда. А вот очередь пеших огромная»;
- Sergey: «13:18. Еленовка на Мариуполь 3 машины»;
- Ingort: «13:29. В Донецк на Еленовке чуть дальше третьего туалета и растет».
КПВВ «Гнутово»:
- Sergey: «12:26. Гнутово никого в обе стороны. Два поста за пол часа».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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