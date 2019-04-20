Ситуация в пунктах пропуска днем 20 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Mariya: «10:54. На выезд из Горловки в сторону Украины перед первым шлагбаумом машин не много (до 10). Что перед основным – не знаю».

КПВВ «Марьинка»:

Nata777: «10:00. Стоим на Марьинке в основной – 13, за нами еще 6 машин. В Донецк»;

Nata777: «11:57. Каргил в Донецк. Приехали из Марьинки в 11:15. Стоим в общей очереди на седьмом столбе (между столбами 6-7 машин). Где-то 50. Из Донецка едет мало машин, бусы в основном. Не знаю, что там. Может, плохо пропускают. Сейчас один столб прошли. Считать количество машин не ходила. На Марьинке были в 10 часов. Когда проедем напишу. Льготы я еще не видела, но есть и едет»;

Vitalii: «13:12. Льготы почти нет. По льготе приехал 12:15, заехал в 12:45. Сейчас стою перед Украиной. Основная до моста на Каргиле;

Александр: «13:19. На Каргиле стоим в Донецк с 9:30. На данный момент я 16 в основной очереди. Льгота около 30-ти авто. Основную даже не видно где заканчивается».

КПВВ «Новотроицкое»:

WILD: «10:04. Новотроицк и Еленовка на заезд в Донецк сразу на проверку»;

Вано: «11:30. На Еленовке машин мало, всего 30. Пускают норм, в 2 ряда. А вот очередь пеших огромная»;

Sergey: «13:18. Еленовка на Мариуполь 3 машины»;

Ingort: «13:29. В Донецк на Еленовке чуть дальше третьего туалета и растет».

КПВВ «Гнутово»:

Sergey: «12:26. Гнутово никого в обе стороны. Два поста за пол часа».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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