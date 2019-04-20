Под Киевом убили переселенку из Донецка. Новости

Под Киевом убили 33-летнюю женщину, переселенку из Донецка, которая подрабатывала в такси. Об этом сегодня, 20 апреля, на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера в полицию Киева обратилась женщина и сообщила, что исчезла ее дочь, 1986 г.р., которая занимается частным извозом на собственном автомобиле. И уже вечером руководители оперативных и следственных подразделений ГУНП Черкасской области, именно руководители, потому что весь личный состав заступил на охрану избирательных участков, установили нахождение автомобиля пропавшей женщины, а затем установили и задержали двух подонков, 1990 и 1992 г.р., ранее осужденных, они дают показания о ее убийстве», – написал Аброськин.

«Женщины бежали от войны ради жизни…» – отметил Аброськин и добавил, что цена ее жизни – автомобиль и карманные деньги.