Стало известно как на Донбассе мужчине оторвало руку взрывом. Новости

В Донецкой области мужчина получил травмы при взрыве найденной гранаты Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

СММ уточняла сообщения о том, 6 апреля мужчина получил ранения вследствие срабатывания взрывного устройства около н. п. Федоровка (подконтрольный правительству, 32 км к северу-западу от Мариуполя).

18 апреля в больнице в Мариуполе наблюдатели видели мужчину (60–70 лет), у которого правая рука была ампутирована выше запястья и перебинтована. Мужчина сообщил, что взрыв произошел во второй половине дня 6 апреля в результате срабатывания гранаты.

Сотрудники этой больницы сообщили, что 6 апреля мужчина перенес операцию по ампутации руки.

Представитель полиции в Федоровке проинформировал, что взрывным устройством, по оценке, была граната.

Мужчина (48 лет), который, как он утверждал, был свидетелем происшествия, сказал, что он нашел взрывное устройство во второй половине дня 6 апреля на заброшенной ферме возле населенного пункта. По словам собеседника, оба мужчины решили забросить невзорвавшееся устройство в озеро, однако устройство не сработало, и, когда они достали его из воды, произошел взрыв.