Полиция Авдеевки установила, кто распылил газ в школе. Новости

Правоохранители установили причину отравления детей в школе в Авдеевке (Донецкая обл.). Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что 16-летний ученик принес в школу баллончик с перечным газом. Во время урока вместе с друзьями он пошел в помещение школьного туалета, расположенного на 4 этаже, где несколько раз нажал на клапан баллона. Школьники повредили клапан и газ начал идти непрерывно. Испугавшись, уже пустую емкость ребята выбросили в мусорный бак, где его обнаружили и изъяли правоохранители.

Со старшеклассниками проведена воспитательная беседа. Помимо этого, правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины (наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет).

Ранее сообщалось, что в Авдеевке 7 учеников школы были госпитализированы из-за возможного отравления неизвестным веществом. Позже стало известно, что подозревается распыление перечного газа, а за медицинской обратились 16 школьников.

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