Названы самые приветливые для переселенцев регионы. Новости

В Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях больше всего работодателей, которые готовы взять на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или предоставить им дополнительный социальный пакет. Также приветливы по отношению к переселенцам работодатели в Запорожской области и Одессе. Об этом свидетельствуют данные анализа экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина.

По данным экспертов, существует ряд вакансий, в которых среди предлагаемых условий содержится информация о предоставлении социального пакета для ВПЛ (предоставление общежития, компенсация расходов на проживание).

«Среди профессиональных сфер из таких предложений о работе наибольшим спросом пользуются производственные и рабочие специальности, продажи, IT, телеком и маркетинг. Кроме того, спрос на строителей, работников сфер науки и образования, HR-менеджеров, начинающих специалистов и госслужащих», – говорится в анализе.

При этом исследователи на рынке труда установили, что самыми активными были работодатели. Ими было размещено более 80% всех вакансий с упоминанием дополнительного социального пакета для внутренне перемещенных лиц.

В то же время, как свидетельствуют результаты мониторинга, меньшее количество (в пределах 2-3%) подобных предложений о работе размещали компании из Львова, Николаева и Полтавской области.

«Наибольшим спросом пользуются специалисты с опытом от 1 до 3 лет - на них приходится 59% всех вакансий. В каждом пятом предложении о работе говорится о кандидатах без опыта, еще в 16% - со стажем от 3 до 6 лет», – добавили эксперты.

По состоянию на 8 апреля 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, на учет взяты более 1,37 млн. чел. При этом в отчете национальной системы мониторинга, опубликованном в декабре 2018 года, содержится информация, что доля занятых переселенцев составляла 44%.

Источник: STATUS QUO

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