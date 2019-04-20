Комбата «ДНР» по кличке «Кот» приговорили к 10 годам тюрьмы. Новости

Руководитель незаконного вооруженного формирования «ДНР» по кличке «Кот» приговорен к 10 годам лишения свободы заочно. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что летом 2014 года житель Херсона уехал на неподконтрольную украинскому правительству территорию и вступил в ряды незаконных вооруженных формирований в Дебальцево (Донецкая обл.).

В дальнейшем его назначили командиром батальона НВФ «ДНР».

«В составе терргруппировки он занимался подбором и подготовкой "личного состава", организовывал контроль за несением боевиками дежурства на блокпостах, обеспечивал контрольно-пропускной режим в захваченные административные здания и на территории. За активное участие в боевых действиях против сил АТО террористы наградили его медалью "За боевые заслуги"», – сказано в сообщении.

Константиновский горрайонный суд Донецкой области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение.

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