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На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля (Фото). Новости

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На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля (Фото)

20.04.19 18:05dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины

В КПВВ «Гнутово» на автомобиле «Мерседес» прибыл 43-летний гражданин Украины, который следовал из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. В ходе работы совместной досмотровой группы под обшивкой багажного отделения машины было обнаружено 280 пачек сигарет без марок акцизного сбора. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как пояснил водитель микроавтобуса, он пытался таким образом наладить нелегальную табачную торговлю и подрабатывать во время поездок на контролируемую Украиной территорию.

Контрафактные табачные изделия, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяты, сумма их оценки составила 13 000 гривен. Кроме того, был изъят и автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, его оценили в почти 350 000 гривен. 

Продолжаются соответствующие административно-процессуальные меры.

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