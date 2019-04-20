В Марьинке открыли социальный хаб (Фото). Новости

В Марьинке (Донецкая обл.) в помещении гуманитарного штаба «Пролиска-Марьинка» открыли социальный хаб. Об этом сообщает штаб помощи Марьинского и Ясиноватского районов.

Отмечается, что теперь жители Марьинского района могут воспользоваться услугами интернета: оплатить коммунальные услуги, подать заявку для оформления пропуска для пересечения линии разграничения ООС, связаться с родственниками ближнего и дальнего зарубежья по скайпу, воспользоваться электронной почтой для отправки и получения документов, а также воспользоваться услугами социального гардероба и социальной библиотекой.