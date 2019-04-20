В Гоструда напомнили об особенностях использования труда несовершеннолетних. Новости

Несовершеннолетние лица (те, которые не достигли возраста 18 лет) в трудовых отношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, однако в части охраны труда, установления рабочего времени, предоставления отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством, передает «ЛИГА».
Главное Управление Гоструда напомнило об особенностях использования труда несовершеннолетних.
Согласно ч. 1 ст. 188 КЗоТ, допускается принятие на работу только тех несовершеннолетних, которые уже достигли шестнадцати лет. Но, как исключение, с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего (усыновителя, опекуна или попечителя), могут приниматься на работу и лица, достигшие пятнадцати лет.
Минимальным возрастом с которым лица допускаются к принятию на работу является четырнадцать лет (при соблюдении условий, установленных ч. 3 ст. 188 КЗоТ).
Гоструда указало, что для несовершеннолетних установлены следующие гарантии при оформлении трудовых отношений:
- трудовой договор обязательно заключается в письменной форме;
- испытательный срок при приеме на работу не устанавливается;
- запрещается привлекать к труду на тяжелых условиях и к работе с вредными или опасными условиями труда;
- установлены Предельные нормы поднятия и перемещения тяжелых вещей несовершеннолетними;
- запрещается привлекать к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни;
- сокращенная продолжительность рабочего времени при выплате зарплаты в таком же размере, как и работникам соответствующих категорий, работающим в обычном (полном) режиме рабочего времени;
- отпуск предоставляется на тридцать один календарный день.
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