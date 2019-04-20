В Гоструда напомнили об особенностях использования труда несовершеннолетних. Новости

Несовершеннолетние лица (те, которые не достигли возраста 18 лет) в трудовых отношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, однако в части охраны труда, установления рабочего времени, предоставления отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством, передает «ЛИГА».

Главное Управление Гоструда напомнило об особенностях использования труда несовершеннолетних.

Согласно ч. 1 ст. 188 КЗоТ, допускается принятие на работу только тех несовершеннолетних, которые уже достигли шестнадцати лет. Но, как исключение, с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего (усыновителя, опекуна или попечителя), могут приниматься на работу и лица, достигшие пятнадцати лет.

Минимальным возрастом с которым лица допускаются к принятию на работу является четырнадцать лет (при соблюдении условий, установленных ч. 3 ст. 188 КЗоТ).

Гоструда указало, что для несовершеннолетних установлены следующие гарантии при оформлении трудовых отношений: