Нацгвардейцы сдали около семи литров крови для жителей Донетчины (Фото). Новости

Военнослужащие группировки Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в районе ответственности ОТУ «Восток», сдали кровь в центральной районной больнице города Великая Новоселка для станции переливания крови Донецкой области. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что они не первый раз добровольно сдают кровь. На этот раз к донорской акции присоединилось 15 военнослужащих. Сдали они около семи литров крови.

«Лично для меня быть донором – это очень важно, в первую очередь перед своей совестью. Главное, что это может кому-то помочь или даже спасти жизнь», – считает старшина из состава группировки сержант Сергей.