Два кладбища в Донецке признаны опасными для посещений. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке два кладбища признаны опасными для посещений. Об этом сообщает «МЧС ДНР».
Не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий:
- кладбище «Ново-Игнатьевское» («Иверское»), находящееся по адресу: Киевский район, ул. Стратонавтов;
- кладбище поселка «15-Застанционный», находящееся по адресу: Куйбышевский район, ул. Стратонавтов.
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