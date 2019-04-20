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Два кладбища в Донецке признаны опасными для посещений. Новости

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Два кладбища в Донецке признаны опасными для посещений

20.04.19 20:15dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке два кладбища признаны опасными для посещений. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий: 

  • кладбище «Ново-Игнатьевское» («Иверское»), находящееся по адресу: Киевский район, ул. Стратонавтов; 
  • кладбище поселка «15-Застанционный», находящееся по адресу: Куйбышевский район, ул. Стратонавтов. 

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