В Кропивницком помогают переселенцу, который пятый год живет на вокзалах. Новости

Переселенец Юрий Богар пятый год живет на железнодорожных вокзалах. Говорит, что ест то, что дают люди, или заработает на подработках. Рассказал о том, что до 2014 года жил в Счастье (Луганской обл.). Родственников в живых нет.

В Кропивницкий он приехал 5 апреля из Павлограда Днепропетровской области. «Там я прожил 29 месяцев на вокзале. Когда в 2014 году нас, 18 семей, забрали из Счастья и привезли ночью в Павлоград, я на вокзале уснул на лавке и меня обокрали. Проснулся – ни денег, ни документов», – рассказал он, дополнив, что пенсию не получает, так как у него нет паспорта.

По его словам, дом его разрушен. В него попали 2 снаряда. «Мне некуда деваться, меня уже снимали с электрички, я хотел покончить жить самоубийством. Я не могу больше так жить», – говорит он.

Узнав, что в Кропивницком есть центр учета и временного пребывания бездомных, он приехал сюда. У него есть документы об утрате паспорта, пенсионного свидетельства и свидетельства о браке, которые выданы павлоградским отделом полиции 16 июля 2017 года. Он неоднократно пытался восстановить документы, но получал отказ.

В Кропивницком приюте его поселили в изолятор, выдали постель и полотенца.

Руководитель приюта Александр Железняк отметил, что переселенца обследуют медики, после чего он сможет жить в приюте до 90 суток. За это время ему надеются помочь восстановить документы. «Так как он не является жителем города, начнем с того, что разошлем запросы», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК UA: Кропивницкий