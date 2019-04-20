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«Донбасс» Лозницы получил премию Украинской киноакадемии как лучший фильм. Новости

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«Донбасс» Лозницы получил премию Украинской киноакадемии как лучший фильм

20.04.19 21:12radiosvoboda.orgНовости

Кадр из фильма. Фото из открытых источников

Кинофильм Сергея Лозницы «Донбасс» получил премию Украинской киноакадемии «Золотая юла» как лучший фильм, а сам он был отмечен как лучший режиссер и сценарист этого года, сообщает «Радио Свобода».

Сценарий фильма «Донбасс» основан на документальных материалах. В нем рассказывается о событиях, происходивших на востоке Украины. В центре внимания – «люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами».

Премию зрительских симпатий в этом году получил фильм «DZIDZIO первый раз» режиссеров Михаила Фомы и Тараса Дроня, а лучшим документальным фильмом признали «Миф» режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния.

«Золотую юлу» за лучшую мужскую роль получил Олег Москаленко (за роль Германа в фильме «Дикое поле» Ярослава Лодыгина), а Ирма Витовская была отмечена за лучшую роль в фильме «Брама» Владимира Тихого. За лучшие роли второго плана награду получили Владимир Ямненко и Виталина Библив.

Церемония вручения награды «Золотая юла» прошла 19 апреля в Киеве. В этом году это происходило в третий раз. К участию в конкурсе принимались фильмы, премьеры которых происходили в течение прошлого года. Перечень лауреатов жюри объявило 19 марта.

2018 года в номинации «лучший фильм» победили «Киборги».

Украинский киноакадемия – объединение фильммейкеров, создание которого было инициировано Одесским международным кинофестивалем в 2016 году.

Напомним, 18 октября 2018 года в широкий прокат вышел фильм «Донбасс», снятый украинским режиссером белорусского происхождения Сергеем Лозницей. Мировая премьера состоялась на Каннском фестивале, где фильм получил награду за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд». Фильм Лозницы вызвал неоднозначную реакцию жителей Донбасса.

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