В Украине испытают ракетный комплекс «Нептун». Новости

Украинские военные проведут новые испытания ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.
По его словам, было проведено совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет Олегом Коростылевым.
«Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после завершения всех испытаний и принятия на вооружение должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечить защиту побережья Черного и Азовского морей», – заявил Турчинов.
Как сообщалось ранее, первые испытания ракетного комплекса «Нептун» прошли 5 апреля.
Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.
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