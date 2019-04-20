Спасатели подготовили электрогенераторы ко дню выборов. Новости

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время проведения второго тура выборов президента Украины подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям несут службу в усиленном режиме. ОБ этом сегодня, 20 апреля, сообщает ГСЧС Украины.

«До 09:00 22 апреля органы управления и подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, – всего около 39 тыс. человек и более 2 тыс. 300 ед. техники включая резервную», – говорится в сообщении.

Кроме того, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС.

В свою очередь, на случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 ед. техники.

«Учитывая также случаи обесточивания избирательных участков, которые имели место во время проведения первого тура выборов, ГСЧС может быть задействовано более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание», – резюмируется в сообщении.