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Кабмин урегулировал вопрос компенсации за гибель или заболевание на учебных военных сборах. Новости

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Кабмин урегулировал вопрос компенсации за гибель или заболевание на учебных военных сборах

20.04.19 22:50ligazakon.uaНовости

Фото из открытых источников

Кабмин внес изменения в Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты работоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, передает ЛИГА.

Соответствующим постановлением от 17 апреля урегулирован вопрос назначения и выплаты единовременного пособия в случае смерти лица, уволенного со срочной военной службы, если смерть наступила на протяжении года после освобождения в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с выполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы.

Единовременная денежная помощь выплачивается также в случаях получения военнослужащим срочной службы, военнообязанным или резервистом заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате работоспособности без установления инвалидности (в том числе в случае увольнения, но не позже чем через три месяца после увольнение).

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