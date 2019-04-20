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За неделю в Украину не пустили более 100 граждан РФ. Новости

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За неделю в Украину не пустили более 100 граждан РФ

20.04.19 23:46unn.com.uaНовости

Фото из открытых источников

За неделю, с начала усиленного режима охраны границы перед вторым туром выборов президента, в Украину не пустили более 100 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос, сколько иностранцев не пропустили в Украину с 15 апреля и сколько из них граждан РФ, Слободян проинформировал: «326 иностранцев, из них 107 россиян».

Кроме того, с 15 апреля, пограничники задержали более 40 человек. 

«Задержали 41 человека, за незаконное пересечение государственной границы», – отметил Слободян.

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