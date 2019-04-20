Суд рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов. Новости

Вечером 20 апреля Шестой апелляционный административный суд г. Киева должен рассмотреть иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Соответствующий иск подан адвокатом, наблюдателем за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от ОО «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Суд начал производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование об аннулировании регистрации кандидатом, дело № 855/124/19», – сообщил Хилько.

По его словам, иск поступил в суд 19 апреля, рассматривать его будет коллегия в составе председательствующей Елены Ганечко, судей Андрея Коротких и Игоря Федотова.

Иск подан «о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30 января 2019 г. о регистрации кандидата Владимира Зеленского.

В свою очередь главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск Хилько – провокация, «не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным», пишет «Украинская правда».

«Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив», – заявил Галайчук.

По словам Галайчука, истец Хилько «известен рядом подобных странных исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы была незаконной предвыборной агитацией».