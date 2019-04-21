Отличия от первого: Сегодня в Украине – второй тур выборов президента. Новости

Сегодня, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента.

Главное отличие от первого тура (31 марта) в том, что в бюллетенях в алфавитном порядке будут указаны вместо 39-ти лишь два претендента на главный пост страны – Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Напротив фамилий находится квадрат, в котором нужно сделать отметку о своем выборе.

В остальном избирательный процесс пройдет по тем же требованиям закона «О выборах президента Украины», как и первый тур. Избирательные участки для граждан откроются в 08:00 и будут работать до 20:00.

Идя голосовать, нужно не забыть взять паспорт гражданина Украины (в виде книжечки или ID-карты), или другой документ, удостоверяющий личность (паспорт для выезда за границу, военный билет для военных). Также лучше взять свою шариковую ручку, чтобы расписываться в документах и отразить свой выбор в бюллетене. Хотя шариковые ручки будут в кабинках для голосования, итоги первого тура демонстрировали, что на некоторых участках в кабинках были ручки с исчезающими чернилами. Людям с проблемами зрения нужно не забыть очки.

Судя по первому туру, очереди на избирательных участках будут незначительными. Основной поток голосующих наблюдался до 15:00.

Позиции «против всех» нет, бюллетень, в котором будет стоять отметка / знаки вне указанных квадратов кандидатов – будут считаться испорченными. Если вы испортили бюллетень случайно – подойдите к члену участковой избирательной комиссии, вам предложат написать заявление и выдадут новый. Новый бюллетень можно получить только один раз и только в обмен на испорченный.

В кабинке для голосования запрещено проводить фото- и видеосъемку, также запрещена демонстрация заполненного документа.

Для проведения выборов 21 апреля по всей Украине создано 199 избирательных округов, также есть еще один заграничный избирательный округ, которые включают в себя 29 982 избирательных участка. Общее ориентировочное количество избирателей составляет 30 млн 311 тыс. 492 чел.

Центральная избирательная комиссия создала также 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей: 65 – в Донецкой области, 14 – в Луганской области и 1 – во Львовской области.

До 15 марта включительно избиратели могли временно изменить место голосования. Этим правом воспользовались 325 тыс. 604 украинца. Придя на избирательный участок, нужно учесть, что такие граждане будут находиться в конце списка избирателей, т.е. обслуживаться не по адресу регистрации, а за отдельным столом.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2 485 официальных наблюдателя от международных организаций и 215 от иностранных государств (кроме России). Также за выборами будут наблюдать 82 265 наблюдателя от общественных организаций Украины. Аккредитацию в ЦИК получили 1 149 журналистов от 192 средств массовой информации.

Рядом с избирательным участком (не на всех, выборочно) могут находиться представители экзитполов. Экзитпол – опрос в день голосования на выходе из избирательных участков, участие в опросе не обязательное – по желанию, вы можете отказаться от участия в опросе. Представители экзитполов опрашивают не всех принявших участие в голосовании, а выборочно, согласно разработанной ими формуле.

После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.

В течение 10 дней со дня голосования (до 1 мая включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Победителем признается кандидат, который набрал большее, чем другой кандидат, количество голосов избирателей, которые приняли участие выборах. Если кандидаты набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.