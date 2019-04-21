Сводка из зоны ООС за 20 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение, потратив 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм. НВФ также обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции ВСУ:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе села Павлополь;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты в районе населенного пункта Опытное;

дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у населенного пункта Пески;

дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции Объединенных сил у хутора Вольный.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций в районах Веселого, Спартака, Жабичево, Сосновского. Применялись АГС, РПГ, СПГ, БМП-1, минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.