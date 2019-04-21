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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 апреля: Проезда ожидали 135 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 апреля: Проезда ожидали 135 авто

ДН

21.04.19 08:11dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 21 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,5 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9430 человек и 1145 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8755 человек и 1445 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7195 человек и 1300 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3955 человек и 950 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9120 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 135 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/30;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Анастасия: «4:59. "Каргилл" в Украину общая 20 машин, льгота 4 машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Mariya: «5:20. Еленовка 25 машин, льгота 4»;
  • Андрей: «7:53. Еленовка из Донецк 50-60 машин,в Донецк пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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