Ситуация в пунктах пропуска утром 21 апреля: Проезда ожидали 135 авто. Новости

Сегодня утром, 21 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,5 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9430 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8755 человек и 1445 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7195 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3955 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9120 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 135 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/30;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Анастасия: «4:59. "Каргилл" в Украину общая 20 машин, льгота 4 машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

Mariya: «5:20. Еленовка 25 машин, льгота 4»;

Андрей: «7:53. Еленовка из Донецк 50-60 машин,в Донецк пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.