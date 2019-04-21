Пуля из автомата повредила лопасть БПЛА ОБСЕ. Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был поврежден в результате обстрела из автомата. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия на юго-восточной окраине н. п. Курдюмовка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 15 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 700 м к юго-западу. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего на высоте примерно 150 м ориентировочно в 700 м к юго-западу от позиции патруля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда Миссии приземлила БПЛА и увидела, что одна лопасть пропеллера была повреждена, по оценке, в результате попадания пули из автомата.

Команда СММ покинула этот район.

Кроме того, деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ были ограничены из-за угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, на блокпосте НВФ к северу от Новоазовска (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) двое вооруженных человек отказали патрулю Миссии в проезде в южном направлении к Новоазовску, в северном направлении к Гусельщиково (неподконтрольный правительству, 95 км к юго-востоку от Донецка), а также в восточном направлении к границе с Российской Федерацией, ссылаясь на «соображения безопасности».

На блокпосте незаконных вооруженных формирований к западу от Маркино (неподконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов незаконных вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде на запад в направлении к Александровскому (до переименования Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка), ссылаясь на «проведение учений с боевой стрельбой» на расположенном неподалеку полигоне.

В пункте пропуска на границе возле Должанского (неподконтрольный правительству, 84 км к юго-востоку от Луганска) член незаконных вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.