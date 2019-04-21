В Украине стартовало голосование во втором туре выборов президента. Новости

Сегодня, 21 апреля, в 8:00 в Украине стартовал второй тур выборов президента. В эту стадию вышли шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей, и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95% избирателей.

Избирательные участки для граждан открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.

В течение 10 дней со дня голосования (до 1 мая включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Победителем признается кандидат, который набрал большее, чем другой кандидат, количество голосов избирателей, которые приняли участие выборах. Если кандидаты набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.